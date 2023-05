Lessach: Edi Macheiner ist neuer Ehrenkapellmeister

Lessachs Langzeit-Kapellmeister wurde am Samstag zum Ehrenkapellmeister ernannt.

Unter der Leitung von Kapellmeister Martin Lassacher hat die Trachtenmusikkapelle Lessach am Samstag zum alljährlichen Frühlingskonzert eingeladen. Eröffnet wurde der Konzertabend mit dem Marsch "Paradigma", komponiert von Simon Zaller aus St. Margarethen. Nach der Begrüßung durch Obmann Andreas Perner durfte er das Mikrofon an Sprecher Wolfgang Schröcker übergeben, der wie bereits letztes Jahr mit seinem Charme und Witz durch das Programm führte. Mit "Ross Roy", einem weitbekannten Konzertwerk, stellte die TMK ihr Können unter Beweis. Nach der Pause nahm das Jugendblasorchester mit Musikanten aus Lessach, St. Andrä und Wölting unter der Leitung von Andreas Zehner auf der Bühne Platz. Sie gaben die Stücke "Humpa, humpa" und den Marsch "Jugend musiziert" zum Besten.

Auch Ehrungen wurden an diesem Abend durchgeführt: An Eva Gappmair und Elias Laßhofer wurde der Jungmusikerbrief überreicht. Elias wurde ebenso das bronzene Leistungsabzeichen verliehen. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Laura Sagmeister und Johanna Bogensperger vom Salzburger Blasmusikverband ausgezeichnet. Martin Jessner wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft mit dem Verdienstzeichen der TMK Lessach geehrt. Im letzten Jahr absolvierten Martin Jessner und Thomas Schiefer auch noch die Stabführerprüfung. Eine besondere Ehre war es für Obmann Perner den langjährigen Kapellmeister Eduard Macheiner an diesem Abend zum Ehrenkapellmeister ernennen zu dürfen.

Nach den Gruß- und Dankesworten fuhr die TMK mit dem Marsch "Vorwärts" fort. Offiziell beendet wurde das Konzert mit dem italienischen Hit-Medley "Italo Pop Classics", bei dem den Musikantinnen und Musikanten noch einmal alles abverlangt wurde. Kapellmeister Martin Lassacher bedankt sich beim Publikum fürs Kommen und kündigt die letzte Zusage damit an, dass auch das Mitsingen nun erwünscht sei. Und so erklang zu guter Letzt das Lied "Fürstenfeld" von S.T.S, mit dem ein gelungener Konzertabend zu Ende ging.