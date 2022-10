Lessacher Kinder gründeten "Samsun Ferein"

Beim Erntedankfest durften die Kinder ihren selbst gebauten Samson präsentieren.

Mit Bedauern stellte Matteo Pertl (7) beim großen Samsontreffen im August in Tamsweg fest: "Mein Heimatort Lessach hat keinen eigenen Riesen." Dieser Gedanke ließ den jungen Volksschüler nicht mehr los. Zu Hause angekommen, ist er in der Garage verschwunden, um gleich mit Schachteln eine Art Samson zu bauen. Seine Faszination ließ ihn nicht los und so versammelte er in der Schule seine Freunde um sich. "Im Kern waren es sechs Kinder zu Beginn, danach wurden es schnell mehr", erinnert sich ...