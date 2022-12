Ein Salzburger Hiatabua der ersten Stunde

Hirten sind die ersten Verkünder von Christi Geburt. Schon 1946 begeisterten Kinder in dieser Rolle, erinnert sich Erwin Krexhammer.

Es war ein gewohntes und doch ungewöhnliches Bild: Wie in vorpandemischen Zeiten drängten sich heuer in der angeblich stillsten Zeit im Jahr wieder die Menschenmassen durch die Altstadt. Zur Sogwirkung des vorweihnachtlichen Salzburgs tragen nicht nur Punsch- und Glühweinstände, sondern auch Adventsingen und Hirtenspiele auf beiden Seiten der Hofstallgasse, in Konzertstätten und Kirchen bei.

In der Nachkriegszeit habe das noch anders ausgesehen, erzählt Erwin Krexhammer: "Damals gab es noch keine Adventmärkte, auch nicht den heutigen Kommerz." Der 85-Jährige ...