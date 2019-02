Liebe oder: Was wäre, wenn ...?

Salzburger Tournee Theater zeigt ab 20. Februar Nick Paynes "Konstellationen" im OFFtheater.

Zwei Menschen treffen aufeinander. Sie ist Quantenphysikerin, er Imker - so die Ausgangslage in "Konstellationen", einer mehrfach ausgezeichneten Komödie des Briten Nick Payne. Was folgt, ist die Liebe, die beiden werden ein Paar - oder auch nicht. Denn Payne lässt seine Protagonisten das Leben in verschiedenen Versionen durchspielen, in einer betrügt zum Beispiel sie ihn, in einer anderen er sie. Ein anderes Wort, und schon ändert sich die Situation, nimmt das Gespräch einen anderen Verlauf. "Was wäre, wenn ich diesen Mann nicht geküsst hätte, wen hätte ich sonst kennengelernt? Oder wenn ich das oder das gemacht hätte? Fragen wie diese stellt sich jeder einmal im Leben", ist Judith Brandstätter überzeugt. Auf der Suche nach einem Zweipersonenstück stieß sie auf die "Konstellationen" und war gleich begeistert: "Mich hat die Idee, dass es vielleicht so etwas wie Paralleluniversen gibt, schon als Kind fasziniert." An Brandstätters Seite mimt Wolfgang Kandler den Imker Roland. Erst kürzlich standen die beiden im Kleinen Theater in "Liiiebe! Versuch's doch mal mit meiner Frau!" das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. In der Regie von Gerda Gratzer erobern die beiden nun das OFFtheater in der Eichstraße. "So eine ,Guckkastenbühne' wäre für das Stück nicht geeignet, es benötigt einen offeneren Raum", begründet Kandler die Wahl.