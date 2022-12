Liederbäume erwarten Pflücker

In der Not der Pandemie geboren, sind die "Weihnachtsliederbäume" nun auf dem Weg, zu einem Salzburger Klassiker zu werden: 17 Bäume hat Elisabeth Radauer vom Salzburger Volksliedwerk heuer in Stadt und Land Salzburg aufgestellt und mit Blättern von sechserlei Weihnachtsliedern so behängt, dass diese mitgenommen werden dürfen. "Pflücken Sie sich ein Blatt, nehmen Sie es mit nach Hause und hauchen Sie den Noten Musik ein", empfiehlt Elisabeth Radauer.

Weil heuer dafür mit Regionalmuseen kooperiert wird, sind viele Liederbäume ...