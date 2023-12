Lighthouse Festival kommt mit Winterausgabe nach Bad Gastein

Das beliebte Elektronik-Musikfestival "Lighthouse" kommt mit einem Winter-Ableger nach Bad Gastein. Dreh- und Angelpunkt der viertägigen Veranstaltung ist das Grand Hotel de l'Europe.

Im Sommer 2013 fand das erste Lighthouse Festival in der kroatischen Küstenstadt Porec statt. Das Event, das von Hennes Weiss, einem Mitbegründer der Wiener Pratersauna veranstaltet wird, hat sich seither einen Namen unter Liebhabern der elektronischen Musik gemacht. Im Jänner kommt das Festival, das mittlerweile auch einen Ableger in Südafrika hat, als "The Grand Lighthouse" für eine Winteredition nach Bad Gastein.

Bis zu 2000 Gäste werden erwartet

Von 25. bis 28. Jänner erwarten die Veranstalter bis zu 2000 Gäste. Hauptveranstaltungsort wird das Grand Hotel de l'Europe sein, wo sich am Freitag und Samstag das Ginger n'Gin und der Wiener Saal in Dancefloors verwandeln. Zudem sind Partys auf Almen und Skihütten ebenso geplant wie ein Rahmenprogramm mit Wellness, Yoga, Kunst und Kulinarik. "Wir positionieren ,The Grand Lighthouse' zugeschnitten auf die Einzigartigkeit, die der Ort mit dem Charme als Ganzes und den einzelnen Locations zu bieten hat", erklärt der Veranstalter.