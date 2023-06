Literatur findet Land: Ein Festival voller Höhepunkte

Die viertägige Tauriska-Veranstaltung punktete heuer zum fünften Mal mit inspirierenden Lesungen und großer Bandbreite. Für das sechste Jahr wird dann ein Neukirchner Literaturpreis ausgelobt.

Wenn es nach der Anzahl der Zuhörer/-innen ginge, wäre die Abschlussveranstaltung des Festivals zugleich der Höhepunkt gewesen. Der Kammerlanderstall war nämlich "bummvoll", als am Sonntag der als Theatermacher, Schauspieler und Kulturarbeiter bekannte Charly Rabanser aus seinem ersten Buch - einer Biografie - vorgelesen hat.

Mit Mimik, Gestik sowie perfekter Betonung setzte der Neukirchner seinen Erstlingsroman "Tschapo - Als Bramberg noch Chicago war" wunderbar in Szene. Bei der zentralen Figur handelt es sich um den 68-jährigen Bramberger Walter Huber alias Schwabenhauser alias Tschapo. Sein Lebensweg, der ihn für insgesamt rund fünf Jahre in diverse Gefängnisse (damals Zuchthäuser genannt - nomen est omen) führte, hatte durch haarsträubende Ungerechtigkeiten einen sehr schwierigen Verlauf genommen.

Personenbezogene und grundsätzliche Ungerechtigkeiten

Manchmal waren die Ungerechtigkeiten personenbezogen, zum Beispiel beim langjährigen Amtsarzt Josef Zillner. Dessen jeder Untersuchung und jeglicher Grundlage entbehrende Diagnose "Hochgradig drogen- und alkoholabhängig" brachte dem damals revolutionär langhaarigen Bramberger im Alter von 15 Jahren eine Zwangseinweisung in die "Landesheilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke" ein. Der unehelich und in eine ärmliche Familie hineingeborene Bub war aber auch mit grundsätzlichen Ungerechtigkeiten der Gesellschaft konfrontiert. Ganz deutlich wurden diese mit dem Eintritt in die Schule, in welcher vor allem der Direktor und der den Religionsunterricht innehabende Pfarrer ihre Macht und ihr Verständnis von Recht und Moral demonstrierten. Zu Tschapos Sinn für Gerechtkeit gesellte sich schließlich die Devise, sich nichts mehr gefallen zu lassen - er schlug zurück. Und das heftig. Irgendwann jedoch und mithilfe von einigen wenigen verständnisvollen Menschen gelang es ihm, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Von Prosa über Lyrik hin zu Komik und Gesprächen mit Schüler/-innen

Weil es aber definitiv nicht um die Anzahl der Zuhörer/-innen geht, bot die Literatur-findet-Land-Veranstaltung an vier Tagen eine ganze Reihe von Höhepunkten. Dafür sorgten die Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan, außerdem die Autorinnen Didi Drobna und Sarah Michaela Orlovský sowie Autor Manfred Rebhandl. In Sachen Comic überzeugte Nicolas Mahler und für den lyrischen Aspekt sorgte Erwin Uhrmann. Die bewährten "Schreibtischgespräche" mit BORG-Schüler/-innen führte Cornelia Travnicek.

Einführende Wort von Anton Thuswaldner

Viel Applaus erntete am Eröffnungstag Marie Joy Höfels aus Zell am See. Die Maturantin beeindruckte in ihren Texten mit sprachlicher Vielfalt und tiefsinnigen Gedanken sowie ihrem gekonnten Vortrag. Aufgefallen ist sie dem Intendanten Florian Gantner bei einem Workshop im Vorjahr. Man darf gespannt sein, was sie noch liefern wird. Nun macht sie jedenfalls wieder etwas Außergewöhnliches: ein Praktikum als Wattführerin auf Sylt.

Die einführenden Worte zum Festival sprach Anton Thuswaldner. Der renommierte Literaturkritiker ist in Kaprun aufgewachsen, am Gymnasium Zell am See in die Schule gegangen. Früh haben ihn Bücher gefesselt, früh musste er erkennen, dass in seiner Kindheit und Jugend die Literatur im Pinzgau kaum präsent war. Heute ist das anders, auch dank Susanna Vötter-Dankl und Christian Vötter, den Veranstaltern des Festivals in Neukirchen. Sie zeigten sich auch enorm angetan von der wertschätzenden Auftaktrede von Bürgermeister Andreas Schweinberger.