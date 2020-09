Literatur-Sonderfest mit Kandidatin für den Buchpreis

Eine Corona-Spezialausgabe des "Literaturfest Salzburg" drängt sich ins ohnehin traditionell dichte Lese- und Vorlese-Herbstprogramm.

Im Kultur-Kalender im Herbst ist wenig Platz. "Und unser Platz ist und bleibt auch der Mai", sagt Josef Kirchner vom Literaturfest Salzburg. Aber im Mai konnte nur im Netz gelesen werden.

Deshalb gibt es, ausnahmsweise, wie so vieles in diesem Jahr eine Ausnahme ist, heuer Ende September eine Ausgabe des "Literaturfest Salzburg". Es wird aber nicht die 13. Ausgabe sein, die eigentlich am Plan stünde. Es ist ein Zwischenfestival, das auch den Zusatz "Spezial" trägt.

"Ganz ...