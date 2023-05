Literaturhaus Salzburg besucht die Kubin-Ausstellung im Innergebirg

Ein museales Kleinod im Pinzgau ist die Kubin-Ausstellung "Traum und Wirklichkeit" im Lohninghof. Vertreter vom Literaturhaus Salzburg waren im Rahmen einer Literaturfahrt vor Ort und genossen die Vielfalt.

Kubin und Anton Faistauer in Zell am See: „Zukunftsvision 1918“

2018 wurde die Dauerausstellung "Traum und Wirklichkeit " mit 67 hochwertigen Reproduktionen von Alfred Kubin (1877-1959) im Lohninghof feierlich eröffnet. Der starke lokale Bezug der Exponate macht die Ausstellung nach wie vor zu einem Erlebnis, besonders auch für ein einheimisches Publikum.

Der aus Böhmen stammende Zeichner und Schriftsteller zog im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie nach Zell am See und wohnte im zweiten Stock des Hauses Kirchgasse 2. Die Erfahrungen seiner Kindheit dort waren für sein ganzes Leben so prägend, dass er "in seinem Werk sein ganzes Leben lang immer wieder darauf Bezug genommen hat", erzählt Kunstpädagogin Karin Mosbacher, die vergangenes Wochenende eine Gästegruppe vom Literaturhaus Salzburg in die Welt Kubins einführte.

Im Spannungsfeld zwischen den teils traumatischen Erlebnissen seiner Kindheit, seiner wachen Sensibilität für die ihn umgebende Natur, die "wie ein Wohnzimmer für ihn war" und seiner intensiven Traumwelt, in der die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwammen, schuf er ausdrucksstarke Bilder, die dem Menschen bis in die Tiefen seines Unterbewusstseins hinein auf die Spur kommen wollen. Das, was versteckt, geheimnisvoll und unausgesprochen ist, faszinierte ihn, und das "hat er in Bilder verpackt", beschreibt Mosbacher: "Er möchte das Unsichtbare von innen heraus darstellen und sichtbar machen."

Kubins brennendes Streben nach Sinn und Wahrheit macht seine Kunst zeitlos gültig, das Kernthema der Bewältigung von Angst auf dem Weg zu seelischer Ausgeglichenheit ist gerade für den "modernen" Menschen in besonderer Weise relevant.

Der Germanist Wolfgang Straub fungierte für die Gruppe des Literaturvereins Leselampe um Barbara Stasta und Magdalena Stiebl als versierter literarischer Reisebegleiter auf den Spuren der reichen künstlerischen Vergangenheit Zell am Sees.

Karin Mosbacher wird den Sommer über Führungen zur Ausstellung anbieten, die auch vom Tourismusverband beworben werden. Weiters ist ein Angebot für "Kunstunterricht vor Ort" für die Schüler/-innen des Gymnasiums geplant sowie eine intensivere Kooperation mit dem Museum Vogtturm, in dem weitere Kubin-Originale zu sehen sind.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.

"Du Engel Du Teufel" als Fenster zur Seele

Die Liebesgeschichte zwischen der Unkener Arztfrau Emmy Haesele und Alfred Kubin, gut dokumentiert durch zahlreiche erhalten gebliebene Briefe und die Erfahrungen von Zeitgenossen, zeichnete die langjährige Intendantin der Rauriser Literaturtage schon 2009 im Buch "Du Engel, du Teufel" nach, das wie durch ein Brennglas den Blick freigibt auf die künstlerische und private Welt Kubins. Brita Steinwendtners Roman ist von berückender sprachlicher Schönheit, sie selbst ganz eingetaucht in die Empfindungswelt der Emmy Haesele, die plastisch und nahbar aus der behutsamen Wortzeichnung hervortritt. Ebenso eindrücklich gelingt Steinwendtner dabei ein Porträt Kubins, des Fassbar-Unfassbaren, dessen Geschichte sich in der am Ende unglücklichen Liebesgeschichte Emmy Haeseles spiegelt und vor diesem Hintergrund noch einmal eine neue Dimension gewinnt.

Brita Steinwendtner, "Du Engel Du Teufel. Emmy Haesele und Alfred Kubin - Eine Liebesgeschichte." Haymon Verlag, Innsbruck-Wien 2009