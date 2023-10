Literaturverein mosaik: Wo Worte und Drinks fließen

Seit dem Sommer ist der Literaturverein mosaik in der Academy Bar beheimatet. Die Begegnung von hipper Urbanität und künstlerischer Ernsthaftigkeit trägt kreative Blüten.

Während aus dem Erdgeschoß das fröhliche Stimmgewirr der Bargäste heraufhallt, tagt im ersten Stock der Academy Bar die Generalversammlung des Literaturvereins mosaik. Auf der Tagesordnung: die Wahl des Vorstands, der an diesem Abend im Amt bestätigt wird. Daneben geht es um geplante Buchveröffentlichungen, Veranstaltungen und Vernetzungen. Besprochen werden etwa ein Projekt zur Erinnerungskultur, Vernetzungstreffen mit anderen Literaturzeitschriften und die Umwerbung zögerlicher Buchhändlerinnen und Buchhändler.

Neues Büro in der Academy Bar mit vielen Vorteilen

Der seit 2016 bestehende Salzburger Literaturverein mosaik, der auch die gleichnamige Zeitschrift herausgibt, hat seit Juni in der Franz-Josef-Straße 4 sein Büro - in der von Philipp Zezula geführten Academy Bar. Frühere Stationen waren unter anderem das Künstlerhaus, das Jazzit und zuletzt das Soli-Café, das nur ein paar Gehminuten von der Academy entfernt liegt.

Die Academy ist für Vereinsobfrau Felicitas Biller die ideale neue Heimat. "Die Post ist nebenan, was für den Versand natürlich gut ist." Versandt wird zum Beispiel die Zeitschrift, die drei Mal im Jahr in einer Auflage von 1500 Stück erscheint und überwiegend nach Deutschland verschickt wird. Im Andräviertel fühlt man sich wohl. Zudem sei es für die Veranstaltungen optimal, zentral gelegen zu sein, wo man an junges Publikum komme. Die Touristen, die eher auf der anderen Seite des Flusses unterwegs seien, kämen für die von mosaik veranstalteten Events weniger infrage. Dafür sind die Stammgäste der hippen Academy geneigt, die Veranstaltungen zu besuchen, die mosaik im Salon im ersten Stock organisiert.

Weltoffener Verlag mit verschiedenen Veranstaltungen

Derzeit sind das ein monatliches Quizevent (kein spezielles literarisches Wissen erforderlich) und die noch im Entstehen begriffene Reihe "salon:unfähig", deren Premiere am Freitag, dem 13. Oktober, unter dem Motto "Weltuntergang" stand. Zwei Künstler/-innen moderieren hier einen offenen Salonabend, der auf Teilhabe, Entspanntheit und Kreativität fokussiert. Philipp Zezula von der Academy kennt die mosaik-Verantwortlichen schon länger. Seinen Salon stellt er als "Raum der Ideen" neben dem Literaturverein auch vielen anderen Kultur- und Kunstvereinen in der Stadt zur Verfügung. Dabei ist er auch für die Bedürfnisse der ressourcenschwächeren flexibel, solange die Idee cool ist. Ziel ist, "für die freie Kunst- und Kulturszene einen Raum mit guter Ausstattung und Technik zu bieten". Trotz behandelter Themen wie Genderdiskurs, Internationalität und Erinnerungsprojekte an den Nationalsozialismus will Obfrau Felicitas Biller sich nicht einer politischen Richtung zuschreiben lassen. "Als linken Verlag würden wir uns nicht bezeichnen. Wir sehen uns einfach als weltoffenen Verlag mit kritischem Blick und versuchen junge Stimmen einzufangen und ihnen einen Platz zu geben, fernab von der herkömmlichen Marktlogik."