Live dabei sein mit "Live im Park"

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und auch die Letzten kehren aus dem Urlaub zurück nach Hause. Langeweile steht allerdings nicht auf dem Programm.

Ob hypnotischer Synthie-Pop von Mynth, energiegeladene Lyrics von Esther Graf oder die Punkrock-Songs von Coperniquo: Das diesjährige Programm des Stadtfestivals "Live im Park" hat für jeden und jede etwas dabei. Neben namhaften österreichischen Formationen erhalten auch weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler wie die Austro-Coverband Gut.Mensch, Cloud-Rapper Niket Abi oder die Indie-Rocker Falling High die Möglichkeit, im Volksgarten zu glänzen. Auf drei Bühnen treten die Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Genres auf.

Das "Team Vielfalt" nimmt sich der dritten Auflage des kostenlosen Stadtspektakels an. Lukas Holzmann, Jugendbeauftragter der Stadt Salzburg, organisierte mit seinem Team drei Monate lang den Neustart von "Live im Park". Holzmann erzählt, dass das Programm zeitlich so gestaltet ist, dass permanent Musik zu hören ist.

Mit Bandcontest, einer eigenen Bühne für Hip-Hop und urbane Musik und Graffiti-Workshops wird ein frischer Wind in das begrenzte Jugendangebot der Stadt gebracht. Ziel des Bandcontests beispielsweise war es, Künstlerinnen und Künstler und die Bevölkerung von Salzburg aktiv in die Programmgestaltung zu integrieren. So konnte man bis Mittwoch auf der Webseite der Stadt Salzburg für seine Lieblingsband oder Solos abstimmen. Über 6.000 Stimmen wurden im Zuge des Wettbewerbs abgegeben, sagt Holzmann. Für die Gewinner gibt es ein Honorar, 500 Euro für die Mainstage, 300 für Singer und Songwriter und 250 für Hip-Hop Künstler. Dieser Contest gab aufstrebenden Musikern die Chance, sich ebenfalls Gehör zu verschaffen.

Nicht nur dem Gehör, auch der Stimme der Jugend wird Platz verschaffen. Das "Team Vielfalt" will das Festival als Sprachrohr für seine Anliegen nutzen. Dazu zählen Jugendarbeit, Gleichberechtigung, Integration und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Alexandra Schmidt, Leiterin des Frauenbüros, schafft durch Schulungen eine Grundlage, um dem Mitarbeitenden Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Belästigungen zu geben. "Frauen sollen sich trauen", sagt Lukas Holzmann. Jeder Mensch ist bei "Live im Park" willkommen. Um die Sicherheit der Besuchenden zu gewährleisten, sind die Mitarbeiter des Jugendvereins "Streusalz" mit dem "Team Vielfalt" im Einsatz.

Der Lehener Park wird zum Sportzentrum. Mit Hüpfburgen, einer Wasserrutsche und Graffiti-Workshops unter der Leitung von Profi-Sprayer Michael "Muck" Töpfer und noch Vielem mehr, kann sich sowohl Jung, als auch Alt noch einmal auspowern "bevor die Schule mit voll Karacho wieder losgeht", sagt Holzmann.

Bei schlechtem Wetter sei vorgesorgt. Es gäbe wetterfeste Bühnen für die Performenden, nur bei Sturmwarnung wird abgesagt. Für die Besucher gilt: "Ist eh lustig im Regen zu tanzen", sagt der Jugendbeauftragte erheitert. Nur das Programm im Lehener Park fällt bei Schlechtwetter aus.

Holzmann organisierte auch die Infrastruktur des Festivals. Von der Müllbeseitigung angefangen, über die Sicherheit bis hin zu sanitären Einrichtungen steht alles für die Besucherinnen und Besucher bereit. Der Jugendbeauftragte erzählt auch, dass er selbst bei den Anrainern klingelte, um über die eventuelle "Lärmbelästigung" aufgeklärt habe. Es gehe ihm dabei darum, ein "gutes Gerüst für das nächste Jahr" zu schaffen. Er erwähnt in dem Zusammenhang die immer weniger werdenden Freiflächen für Kinder und Jugendliche. Das "Team Vielfalt" bietet daher eine ganze Reihe an Workshops, wie der "Monat der Vielfalt" mit Lesungen für alle Altersgruppen, Gruppengesprächen und kulturellen Spaziergängen, an. "Über Workshops Freiflächen schaffen" lautet die Devise von Lukas Holzmann.

Festival: Live im Park, Salzburg, Volksgarten und Lehener Park., 1. bis 10. September.