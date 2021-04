Live-Gefühl direkt nach Hause

Klassik, Blues und nun Volksmusik. Die kultur:plattform St. Johann setzt auf Online-Live-Veranstaltungen, um einen möglichst unmittelbaren Konzertgenuss zum Publikum zu transportieren.

Das Pongauer Klarinettenensemble, Move on Mandy und nun am 9. April die Pongauer Volksmusikanten von "Bradlfettn". Was haben diese drei Formationen gemeinsam? Sie alle waren bzw. werden am YouTube-Kanal der kultur:plattform bei einem Online-Konzert live zu sehen (sein).

Der Vorteil von (YouTube-)Videos ist ja, dass man sie an jedem Ort und jederzeit anschauen kann - einzig eine stabile Internet-Verbindung muss es halt geben. Wozu also Live-Konzerte? Der Obmann der kultur:plattform, Friedl Göschl, erzählt: "Ein Live-Auftritt ist doch noch ...