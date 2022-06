Los Angeles als Schauplatz eines "heimischen" Krimis

Petra Werth aus Niedernsill veröffentlichte ihren ersten Kriminalroman - und nicht zufällig sind die Kommissarin und die Profilerin lesbisch.

Das "Heimische" ist in diesem Fall die Autorin: Sie heißt Petra Werth, lebt in Niedernsill und arbeitet in Maishofen. Die 42-Jährige erzählt, dass sie schon immer gern geschrieben habe. "Als Jugendliche ganz klassisch Gedichte und später dann Liebesromane. Aber ich habe alles wieder verworfen. Schließlich jedoch, durch die motivierende Unterstützung der Menschen um mich herum, traute ich mich, meinen ersten Krimi zu veröffentlichen."

Das 422 Seiten umfassende Taschenbuch heißt "Unschuldig schuldig - vom Täter zum Opfer". Erschienen ist es in der "Self-Publisher"-Abteilung des Morawa Verlags. Das heißt, die Bücher werden erst nach den jeweiligen Bestellungen gedruckt - bisher fast hundert Exemplare. Und wie waren die ersten Rückmeldungen? "Sehr sehr positiv", freut sich die Oberpinzgauerin, und schmunzelt: "Nur zwei ältere Damen haben gemeint, dass ihnen die Schilderungen der Morde zu grausam gewesen sind und sie diese Szenen deshalb lieber nur tagsüber gelesen haben."

Dass es offenbar spannend zugeht, zeigt auch ein Blick in den Klappentext: "Ein Serienkiller treibt sein Unwesen in Los Angeles. Auf bestialische Weise werden mehrere Morde begangen. Wie hängen die Morde zusammen? (...) Detective Samantha Forster und ihr Team stehen vor einer Herausforderung. Der Serienmörder plant seine Taten im Voraus genau und hinterlässt dabei keine Spuren. Das Department holt sich Unterstützung durch die forensische Psychologin und Profilerin Doktor Tiffany Clark (...)"



"Leider sind homosexuelle Paare noch immer nicht selbstverständlich"

Dass im Buch die Hauptkommissarin und die Profilerin ineinander verliebt sind, ist kein Zufall. Im Gegenteil: Petra Werth, die unter dem Synonym "Rosa Pe" schreibt, ist selber lesbisch und lebt seit zehn Jahren mit ihrer Partnerin zusammen.

"Und als so normal, wie das ist, habe ich das auch in meinen Krimi einfließen lassen. Aber leider werden im echten Leben homosexuelle Partnerschaften immer noch nicht von allen als normal betrachtet", sagt die Niedernsillerin.

Und auf Los Angeles kam sie, weil sie schon in die USA reisen möchte, solang sie denken kann. "Am liebsten zu einem American-Football-Spiel der Los Angeles Rams in San Francisco, wo eine Karte 10.000 Euro kostet."

Dank der virtuellen Landkarte "Google Earth" jedenfalls sind die Straßen und Schauplätze von Los Angeles im Buch authentisch, "da habe ich ganz genau recherchiert." Und: Krimi Nummer zwei ist bereits in Arbeit.