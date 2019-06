Das Tonspuren-Festival 2019 ist eröffnet. Der Auftakt war perfekt. Bei diesen musikalischen Gästen kein Wunder.

Schräg. Schrill. Extrem lustig. Sie waren in Hochform, die Well-Brüder aus´m Biermoos (Karl, Michael und Christoph Well). Mit einem hinreißend amüsanten , musikalisch hochwertigen Konzert eröffneten sie das Leoganger Tonspuren-Festival 2019. Christoph "Stofferl" Well bewies vor 300 Besuchern droben auf ...