Lungau: Antike Meilensteine werden restauriert

Derzeit sind die 14 "Römersteine" noch bei der Straßenmeisterei in Mauterndorf eingelagert.

Das Land Salzburg erhält gemeinsam mit den Gemeinden Untertauern und Tweng 14 Meilensteine aus der Römerzeit für die Nachwelt, kartiert die historische Römerstraße und macht den historischen Verkehrsweg mithilfe von zeitgenössischer Kunst für Einheimische und Gäste erlebbar.

