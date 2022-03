Lungauer Blasmusik in Harmonie vereint

Der Vorstand des Lungauer Blasmusikverbandes blickt gemeinsam positiv in die Zukunft.

Am Samstag fand die Jahreshauptversammlung des Lungauer Blasmusikverbandes im Gasthaus Gfrerer in Unternberg statt. Obmann Karl Macheiner blickte dabei auf eine turbulente Zeit im vergangenen Jahr zurück. Sämtliche Frühlingskonzerte mussten bereits zum zweiten Mal abgesagt werden. Zum Glück konnte im September das verschobene Bezirksmusikfest in St. Michael nachgeholt werden. Erstmals fand damals bei strahlendem Sonnenschein im September ein Großkonzert aller Musikkapellen statt. "Diese Feierlichkeit war im gesamten Bundesland Salzburg einzigartig, da dies auch die einzige Großveranstaltung in Salzburg blieb", sagt ...