Lungauer Musikkapellen marschierten durch Wien

Die Musikkapelle St. Andrä und der Musikverein Thomatal haben das Bundesland Salzburg beim 42. Blasmusikfest in der Bundeshauptstadt Wien vertreten.

Im Bild die beiden Lungauer Musikkapellen. In einem Marschblock marschierten die St. Andräer Musikantinnen und Musikanten gemeinsam mit den Thomatalern, angeführt von Stabführer Ferdinand Zitz, in der Bundeshauptstadt auf.

Frühmorgens ging es Anfang Juni für beide Kapellen mit dem Bus nach Wien. Nach einem Raststätten-Frühstück zog es die Musikantinnen und Musikanten in die Metropole. Am Programm stand bei beiden Kapellen ein einstündiges Platzkonzert inmitten des ersten Bezirks. Genau zur Mittagszeit erklangen dann die schönsten Salzburger Kompositionen in den Gassen Wiens. Nicht nur ein Höhepunkt für die Musiker, sondern auch für viele Touristen, die sich gerne mit den Lungauern fotografieren ließen. Zudem versammelte sich eine Menschenmenge vor den Musizierenden, die tosend applaudierte und bei den Stücken im Takt mitklatschte. Überraschend war auch der Besuch von Matthäus Rieger, Landesobmann des Salzburger Blasmusikverbandes, und Landeskapellmeister Roman Gruber. "Die Stimmung war einfach überwältigend", so der einhellige Tenor der Teilnehmer. Nach dem Mittagessen ging es um 16 Uhr für beide Kapellen in Richtung Rathausplatz. Anschließend wurden die österreichischen Blaskapellen aus den verschiedenen Bundesländern begrüßt und vorgestellt.

In einem gemeinsamen Marschblock unter der Leitung von Stabführer Ferdinand Zitz (St. Andrä) marschierten die beiden Lungauer Blasmusikkapellen mit dem Marsch "Rechts schaut" vom Wiener Burgtheater über den Rathausplatz bis hin zum Rathaus. Danach folgte das Gesamtspiel aller angereisten österreichischen Kapellen unter der Gesamtleitung von Herbert Klinger, dem Landeskapellmeister in Wien. Zuerst erklang die "Festival Fanfare", darauf folgten auch Wiener Märsche wie "Wien bleibt Wien", "Rathaus Klänge" aber auch der "Schönfeld Marsch", "Oh du mein Österreich" und der "Deutschmeister Regimentsmarsch". Mit dem "47er Regimentsmarsch" wurde das Festprogramm beendet.

Im Anschluss gab es für die Mitwirkenden im Arkadenhof des Rathauses noch Speis und Trank. Die Musikkapelle St. Andrä hatte danach noch ein volles Programm im Wiener Prater. Der Musikverein Thomatal ließ es sich in der Ananasbar gut gehen. "Ein unvergessliches Musikerlebnis, das nicht nur der Stadt Wien noch längere Zeit im Gedächtnis bleibt, sondern auch den Teilnehmern."