Lungauer Pfarrer Bernhard Rohrmoser: "Stille-Nacht-Pralinen haben mit der Botschaft des Liedes nichts zu tun"

Mit den "Lungauer Nachrichten" sprach Pfarrer Bernhard Rohrmoser während der Dreharbeiten für einen Beitrag über Adventkranzweihe über die Herausforderungen theologischen Lebens in diesen Wochen und über seinen Freund Joseph Mohr und dessen weltberühmtes Weihnachtslied.

Nach seiner 14-jährigen Tätigkeit als Pfarrer der Joseph-Mohr-Gemeinde Wagrain, von 1990 bis 2004, übernahm der gebürtige Hüttschlager (Jahrgang 1951) die Pfarre Mariapfarr. Seine Priesterweihe in Salzburg erlebte er am 14. Oktober 1978. Rohrmoser ist Landeskurat des Österreichischen Bergrettungsdienstes und der Lawinen- und Suchhundestaffel. Er dichtet, schreibt, schnitzt und malt, hält Eindrücke und Geschichten aus seinem Leben fest. Auf Drängen seiner Freunde hat er den Bildband "Quellen tränken dürres Land" mit Meditationstexten, Gedichten, Aquarellzeichnungen (im Eigenverlag) herausgebracht. In jüngster Vergangenheit setzte ...