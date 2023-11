Lungauer Pop Factory sorgte für "Beatlemania" in Goldegg

Die Lungauer Pop Factory rund um Fritz Messner und Gerold Fio Fingerlos bringt heuer Songs der legendären Beatles auf die Bühnen des Landes. Gestern sorgte man damit in Goldegg für einen fulminanten Konzertabend.

Rechtzeitig zum 60. Bestands-Jubiläum der Beatles fanden die 18 Lungauer Musikerinnen und Musiker der "Lungauer Pop Factory" nach ausverkauften Konzerten im Lungau erstmals einen Termin im Pongau. Der Enthusiasmus der Bandmitglieder ließ das Konzert in Goldegg zu einem ganz besonderen Abend werden. Mit viel Herzblut und Liebe waren die jungen Musikerinnen und älteren Haudegen aus der Lungauer Musikszene der verschiedensten Genres bei der Sache. Und Songs der Beatles wie "All you need is love" oder "Give Peace a chance" sind wohl ohnehin aktueller als je zuvor.