"LUNGO 4" geben Heimspiele

Am 29. September treten die vier Lungauer Sänger im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums der Glashütte ebendort auf. Der Abend ist restlos ausverkauft. Aber: Im Herbst/Winter gibt es weitere Gelegenheiten.

Egal an welchen Orten "LUNGO 4" plakatiert wird: Man kann sich eines zu hundert Prozent sicher sein - die Konzerte sind binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft. Damit das außergewöhnliche Gesangs-Ensemble es regelmäßig auf die Bühne schafft, rührt Hubert Pfeifenberger mit seinen Mannen fleißig die Werbetrommel und organisiert die Auftritte. Im August ging "LUNGO 4" gemeinsam mit den Lungauer Blasmusikanten unter der Leitung von Rupert Lackner auf Reisen. "Urlaubsgast Franz Grimberg hat uns bei unserem Konzert in Zederhaus gehört und im Anschluss sofort gebucht. Zuvor bestand schon der Kontakt zu Schnapsbrenner Matthias Moser, womit sich der Kreis zu den Lungauer Blasmusikanten schließt", sagt Hubert Pfeifenberger im LN-Gespräch.

Nach nur einer gemeinsamen Probe im Schloss Kuenburg wurden sämtliche Instrumente in einen Kleinbus eingeladen, der sich auf den Weg Richtung Kürten/Dürscheid in der Nähe von Köln machte. Für die beiden Lungauer Ensembles ging es mit dem Flugzeug nach Deutschland. Gemeinsam umrahmten sie eine Benefinizveranstaltung für das Kinderhospiz in Olpe. "LUNGO 4"-Arrangeur Stefan Wagger brachte die Italo-Klassiker "Il mondo und Grande amore" für Blasmusik und Gesang zu Papier. "Mir stellt es heute noch die ,Ganslhaut' auf", resümiert der 57-Jährige.

Die vier Vollblutmusiker Max Prodinger, Stefan Wagger sowie David und Hubert Pfeifenberger biegen jetzt in ein erfolgreiches Konzertfinale 2023 ein. Am 29. September treten die vier Lungauer Sänger im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums der Glashütte ebendort auf. "Die Resonanz ist einfach überwältigend. Innerhalb weniger Tage waren wir ausverkauft", sagt Hubert Pfeifenberger.

Weitere Möglichkeiten für einen Konzertbesuch gibt es in den kommenden Monaten in Hallwang, Flachau, Fresach, am Obertauern oder auch in Goldegg. Alle Konzerttermine finden Sie im Zusatzkasten unten. Hörproben und weitere Infos zu dem Erfolgs-Quartett gibt es auch im Internet unter www.lungo4.at

Geplante Auftritte von "LUNGO 4":

29. September: 200 Jahre Glashütte, St. Michael. Restlos ausverkauft!

9. November: Kulturzentrum Hallwang, Beginn 19 Uhr.

13. 12.: Stimmungsvoller Advent mit "LUNGO 4" und dem Singkreis Fresach im Gutshof in Flachau. Einlass ab 18 Uhr.

17. 12.: Gemeinsames Konzert von "LUNGO 4" und dem Singkreis Fresach in der evangelischen Kirche in Fresach. 15 Uhr und 19 Uhr.

31. 12.: Ab 18 Uhr, Silvester Open Air, Krings Alm in Obertauern.

5. 1.: Gemeinsames Konzert von "LUNGO 4" und dem Singkreis Fresach in der Pfarrkirche in Goldegg. Beginn: 19 Uhr.