Männer sind auch nicht lustiger

Der starken Phalanx an männlichen Kabarettisten setzt das Kleine Theater ein Frauen-Kabarett-Festival entgegen: "DIE Kabarett" in der dritten Runde.

Kabarett-Festivals gibt es viele - aber weit und breit keines für Frauen? Dass das so nicht stimmt, diesen Beweis tritt das Kleine Theater an. "Immerhin gibt es hierzulande dreimal mehr männliche als weibliche Kabarettistinnen", betont Katharina Pichler vom Kleinen Theater. Sie hat das Festival, das heuer bereits zum dritten Mal über die Bühne geht, auf die Beine gestellt. "Wir bekommen so viele positive Rückmeldungen, auch von den Künstlerinnen, es war von Anfang an ein Erfolg", freut sie sich.