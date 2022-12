Marcus Hinterberger stellt Kurzvideo seines Films "Kaffkadscha" vor

Der Schöpfer des "Ischgl Blues" war wieder aktiv. Im Film-Schneideraum.

Marcus Hinterberger ist ein gefragter Mann. Die Präsentation seines, in Felix-Mitterer-Manier gestalteten ersten Films namens "Kaffkadscha" stieß bei der Uraufführung im Nexus Saalfelden auf starke Resonanz. Die SN berichteten. Erzählt wird, als Methapher auf den Massentourismus und den Klimawandel, die Geschichte der Gemeinde Kaffberg.

Während in Europa die Wintersportzentren plötzlich ganz und gar ohne Schnee auskommen müssen, wird in Kaffberg sogar das Ortszentrum mit dem weißen Gold belegt. Mit eine Mega-Schneekanone. Was ist das Geheimnis? Nun stellte Hinterberger, wegen großer Nachfrage einen Trailer auf YouTube.