Mareike Fallwickl über ihren Bestseller-Erfolg: "Es ist fast noch ein bisschen surreal"

Sie ist das "Zuckergoscherl" im "Salzburger Fenster" - und die Literatur-Entdeckung des Landes: Mareike Fallwickl schaffte es mit ihrem ersten Roman in die Bestsellerlisten. Und hat schon den nächsten geschrieben.

Es ist die Geschichte zweier ungleicher Burschen, die in Hallein aufwuchsen, einst unzertrennlich waren, dann im Streit auseinandergingen - und sich nach 16 Jahren wieder treffen. Mareike Fallwickls Debütroman "Dunkelgrün fast schwarz" ist im März erschienen. Mittlerweile sind schon mehr als 12.000 Stück verkauft, und das Buch schaffte es in die Top 10 der Bestenlisten von Prolit und Morawa. Demnächst geht die dritte Auflage in Druck, und auch das Taschenbuch. Ihr Verlag, die renommierte Frankfurter Verlagsanstalt, attestiert Fallwickl "großes Potenzial" und prophezeit, dass sich diese im nächsten Buch "nochmal übertreffen wird". Wahrscheinlicher Erscheinungstermin: Herbst 2019. Zum Sommergespräch trafen die SN Fallwickl, die jetzt im Flachgau lebt, im Gymnasium in Hallein. Dort ging sie selbst zur Schule. Und dort spielt auch ihr Debütroman.