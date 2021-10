Maria Schwaighofer: Eine Frau mit starkem Auftritt

Maria Schwaighofer lädt mit der Band Manawa zum Tanz mit der wilden Weiblichkeit.

"Ich bin als Kind schon wild durchs Stiegenhaus getanzt und habe dabei lautstark und fröhlich gesungen, Musik gehört seit Anfang an zu meinem Leben ganz einfach dazu", erzählt Maria Schwaighofer.

Ihr musische Ader wurde unterstützt, sie erhielt eine musikalische Frühförderung, besuchte den Geigenunterricht.

Sehr früh begann sie auch, eigene Liedtexte zu schreiben: "Das hatte für mich so eine Art Tagebuchfunktion. Was mich beschäftigt hat, habe ich so verarbeitet", erzählt die Goldeggerin. Einige Aufenthalte in Großbritannien im ...