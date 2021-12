Marianne Hengl: "Die Musik liegt mir im Blut"

Dazu würde sie am liebsten aus dem Rollstuhl hüpfen und tanzen, sagt Marianne Hengl in der musikalischen Porträt-Serie "Der Klang meines Lebens". Und die Obfrau von "RollOn Austria" erzählt, wie es in ihrer Arbeit für Menschen mit Behinderung aktuell läuft.

SN/sw/Rollon Marianne Hengl schöpft viel Kraft aus der Musik. Ganz oben in ihren persönlichen „Charts“ stehen Lieder, die ihr und dem Verein „RollOn Austria“ gewidmet worden sind.