Marionetten brechen ins digitale Zeitalter auf

Mit Beethovens Oper "Fidelio" erobert das Salzburger Marionettentheater Neuland.

Dem Salzburger Marionettentheater gelingt mit Beethovens "Fidelio" ein zweifacher Aufbruch. Die Puppenspieler kommen in neue Form: Statt im Verborgenen die Marionetten auf kleiner Guckkastenbühne zu führen, treten die Spieler auf der um einen Steg mit zwölf Metern Länge vergrößerten Reisebühne selbst auf, sodass jede Figur doppelt dargestellt ist - von Marionette wie Spieler. So entfaltet sich - statt des Miniaturspiels an der Schwarzstraße - im republic "Fidelio" als große Oper.

Eigentlich sei der erste Gedanke gewesen, dieses komplexe ...