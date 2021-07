Marionettentheater: Der Salzburger Kasperl braucht Hilfe

Hose, Schuhe und Wangen des Kerls im Gewand der Sauschneider brauchen eine Auffrischung. Das 50-Jahr-Jubiläum bietet dazu Gelegenheit.

So klingt der Kasperl im "Schneewittchen" im Salzburger Marionettentheater:

In der Spielserie zum Jubiläum des Salzburger Marionettentheaters kommt der Kasperl zum Einsatz. Am Freitag wird er helfen, das Schneewittchen zu retten, und am Mittwoch nächster Woche wird er's mit dem Rumpelstilzchen aufnehmen. Seit je sehen die Salzburger Versionen dieser Märchen Auftritte für die speziellste aller Puppen vor - für Salzburg kreiert und nach über 100 ...