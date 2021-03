Marionettentheater: Die Puppen treten erstmals zum Disco-Tanz an

Die Marionetten aus "Sound of Music" büxen aus: Statt zum Ländler tanzen sie zum Popsong.

Im Stillstand der Pandemie lassen die Puppenspieler des Salzburger Marionettentheaters ihre Schützlinge so tanzen wie nie zuvor. In seinen achtzehn Jahren am Marionettentheater habe es noch keinen solchen Disco-Tanz gegeben, sagt der Künstlerische Direktor Philippe Brunner. "Das ist das erste Mal." Die Puppenspieler an der Schwarzstraße haben sich zudem ins Medium des Videos vorgewagt. Bisher hätten "etliche Fernsehsender" Produktionen aufgezeichnet, demnächst werde es Aufnahmen für eine Streamingplattform geben. Aber der Disco-Tanz sei das erste "hausproduzierte" Video - mit Handys aufgenommen ...