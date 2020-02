MARK Salzburg protestiert gegen Aussetzung der Mittel

Chronik Unternehmer stürzt drei Meter in die Tiefe Am Samstag kam es zu einem Arbeitsunfall in Salzburg: Ein 44-jähriger Unternehmer stürzte von einer Leiter, die er an einer Kfz-Hebebühne angelehnt hatte.

Chronik Corona: Radprofi aus Salzburg sitzt in Abu Dhabi fest 133 Radprofis sitzen derzeit in Abu Dhabi in Quarantäne fest. Darunter ist auch einer, der seit einiger Zeit in Salzburg daheim ist: Gregor Mühlberger vom Team Bora-hansgrohe. "Mir geht es gut", teilte …