"Marta von Trapp" präsentiert in Salzburg Erinnerungen zu The Sound of Music

Debbie Turner spielte "Marta von Trapp" im Hollywood-Film aus 1965. Jetzt ist die US-Amerikanerin wieder in Salzburg zu Gast. Sie präsentiert die Erinnerungen der sieben Filmkinder aus "The Sound of music" in Buchform - mit vielen Fotos, Zeichnungen und Erinnerungsschreiben.

