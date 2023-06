Martialisches weckt rührende Zuneigung

Ehrenamtliche Militärexperten laden in ein außergewöhnliches Salzburger Museum.

Ehrenamtliche Führungskräfte im Militärhistorischen Museum in der Schwarzenberg-Kaserne: Bruno Koppensteiner (Obmann-Stellvertreter), Pilar Keuschnig (Führungen und Restaurierung) und Kurt Anton Mitterer (Obmann).

Es gibt ein Salzburger Museum, das gleichermaßen rührend wie martialisch ist. Und es ist in zweifachem Sinn eine Rarität. Erstens ist es nicht im Vorbeigehen zu besuchen, sondern man meldet sich an, um am Schranken der Schwarzenbergkaserne abgeholt und hinein ins Kasernengelände gebracht zu werden.

Zweitens ist es das einzige wehrgeschichtliche Museum außerhalb Wiens, wo das Heeresgeschichtliche Museum dominiert. Hier wie dort wird die Geschichte der österreichischen Streitkräfte aufbereitet, hier mit Schwerpunkt Salzburg und - anders als im ...