Mauterndorf: Blasmusik vom Feinsten in all ihren Facetten

Drei Tage lang stand am Wochenende in Mauterndorf alles im Zeichen der Blasmusik.

"Es war eine Explosion der Gefühle und der Freude", resümiert Bezirksobmann Karl Macheiner aus Lessach das Festwochenende in Mauterndorf. Die Stimmung im Festzelt war schon am Freitag am Siedepunkt. Beim Stiegl-Marketenderinnen-Clubbing stellten sich Marketenderinnen von sechs Lungauer Blasmusikkapellen den Fragen von Moderator Richard Deutinger und der Jury. Für deren Schlagfertigkeit gab es von Karl Macheiner Punkte. Trachtenreferentin Agnes Luginger bewertete Auftreten und Tracht, Bezirksstabführer Hans Lanschützer das Marschieren und die Siegerinnen des ersten Clubbings, Valerie und Judith Wieland, nahmen den ...