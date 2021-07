Mavie Hörbiger: "Was in 'Jedermann' verhandelt wird, geht uns alle etwas an"

Von den Werken zum Teufel: Mavie Hörbiger tauscht heuer ihre Rolle im "Jedermann" auf dem Domplatz. Die Rolle der Buhlschaft interessiert sie nicht.

Wenn Burgtheaterschauspielerin Mavie Hörbiger am 17. Juli auf der "Jedermann"-Bühne steht, dann ist sie die erste weibliche Darstellerin des Teufels in der 101-jährigen Geschichte der Salzburger Festspiele. Über ihr Kostüm und ihren Auftritt als Teufel will sie noch nichts verraten. Die 41-Jährige verfügt über reichlich Festspielerfahrung: 2007 debütierte sie als Hermia in Shakespeares "Ein Sommernachtstraum", seit 2017 stand sie vier Saisonen als Werke im "Jedermann" vor dem Publikum und 2018 war sie als Pitz in "Kommt ein Pferd in die ...