Max Sendlhofer schuf eine Prinzessin für den Nachtslalom

Max Sendlhofers Kunstwerke stehen zumeist sichtbar in der freien Natur. Beim kommenden FIS-Damen-Nachtslalom in Flachau kann man seine "Snow Princess" auch im Fernsehen bewundern.

Max Sendlhofer wird in seinem Heimatort Mühlbach „Metall Max“ genannt. Nun kreierte er die Trophäe für den Nachtslalom in Flachau.

In der Werkstatt von Max Sendlhofer fliegen die Funken. Hochkonzentriert arbeitet der Metallkünstler an neuen Auftragsarbeiten für den Tourismus. Im ehemaligen Kraftwerk nützt "Metall Max", wie er in Mühlbach genannt wird, eine alte Halle für die Schweißarbeiten an Skulpturen, Trophäen oder anderen Kunstwerken. "Im Dezember letzten Jahres bekam ich den Auftrag für eine neue Weltcup-Statue in Flachau", erzählt der 46-jährige Mühlbacher schmunzelnd. "Die Snow Princess sollte für den Nachtslalom in Flachau am 10. Jänner fertig gestellt sein. Eigentlich hatten wir einen Familienurlaub geplant. Daraus wurde dann nichts, denn ich habe praktisch bis zum Weltcupwochenende durchgearbeitet."

"Monument für die Ewigkeit"

Erst kürzlich wurde seine Arbeit an der 1100 kg schweren und über einen Meter großen Skulptur aus Edelstall und blauem Designblech - für Skibrille und Schleife - fertiggestellt: "Sie bekam noch ein Podest und die blaue Schleife." Wie die "Gams" beim Weltcuprennen in Kitzbühel, soll die "Snow Princess" im Startbereich am 11. Jänner künftig auch im Fernsehen sichtbar sein. "Zusätzlich durfte ich eine Siegerskulptur kreieren. Das ist eine 40 cm hohe Trophäe für die Siegerin", freut sich Sendlhofer schmunzelnd über sein "Monument für die Ewigkeit". 2008 entschied sich der gelernte Stahlbauschlosser dafür, sein Hobby zum Beruf zu machen und für seinen selbstständigen, künstlerischen Weg.