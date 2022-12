Mehrfach weihnachtet es mit Bach

Binnen einer Woche lässt sich in Salzburg ein fantastischer Vergleich anstellen.

So viel Weihnachtsoratorium wie ab kommendem Samstag gibt es selten in einer Stadt. Vier Mal binnen acht Tagen wird das opulente Werk für Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach in Salzburg aufgeführt. Und das Tolle: Es sind Vergleiche möglich.

Während Dirigentin Michi Gaigg das L'Orfeo Barockorchester am kommenden Samstag auf Originalinstrumenten spielen lässt, wird das Mozarteumorchester in der nächsten Woche klassischen Orchesterklang bieten. Das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft im Großen Saal der Stiftung Mozarteum wird mit ...