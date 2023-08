Menschen tolerant begegnen

Im Rahmen der Salzburger Festspiele wird dieses Jahr Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" auf der Pernerinsel in Hallein gespielt. Bühnenbild, Musik und Licht setzen die Ringparabel spannend in Szene.

Blaues Licht, Gestalten, die, hinter einem Nebelschleier verschwinden. Die Bühne in der alten Saline verwandelt sich in einen hohen Raum mit Säulen. Der Boden setzt sich aus Ringen zusammen. Diese drehen sich. Manchmal in die gleiche, manchmal in die entgegengesetzte Richtung. Die Menschen, die darauf gehen, bewegen ihren Oberkörper fast nicht. Sie scheinen dahin zugleiten und verweilen trotzdem lange auf dem selben Platz.

"In jeder Religion ist alles enthalten"

Heuer wird im Rahmen der Salzburger Festspiele Gotthold Ephraim Lessings (1729 - 1781) "Nathan der Weise" zwölf Mal in der alten Saline gezeigt. Das vierstündige Stück spielt in Jerusalem während des Dritten Kreuzzugs (1189-1192). Da wird der reiche, jüdische Kaufmann Nathan vor den Sultan gerufen. Dieser muss seine Kriegskasse auffüllen. Um festzustellen, ob Nathan dem muslimischen Kriegsherrn "freiwillig" Geld zu leihen bereit ist oder ob man ihm sein "Gut und Blut" mit Gewalt nehmen muss, legt ihm der Herrscher die Frage vor, welche der drei monotheistischen Religionen die "wahre" sei. Nathan antwortet mit der berühmten Parabel von den drei Ringen (dem originalen und zwei nachgemachten) mit denen ein unschlüssiger Vater seine drei Söhne als den ihm liebsten mit einem Ring auszeichnet. Die Ringe stehen für die Religionen Christentum, Islam und Judentum. Sowie die zwei Ringe vom echten Ring nicht zu unterscheiden sind, sind es auch die drei Religionen nicht. "Denn in jeder ist alles enthalten", sagt Nathan. Er hat eine christlich getaufte und von ihm jüdisch erzogene Ziehtochter. Der christliche Tempelherr hat sich in sie verliebt. Allerdings stellt sich heraus, dass sie Geschwister sind. Auch zum muslimischen Sultan bestehen Familienbande.

Im Stück geht es um religiöse Toleranz und um das Mensch sein. Die schauspielerische Leistung, das Bühnenbild und die musikalische Untermalung begeisterten das Publikum. Alle Vorstellungen sind ausverkauft.