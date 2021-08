Mit dem Dalai Lama als Teufel zum ersten Platz beim Karikaturenwettbewerb

Der Maxglaner Lorenz Schüchter überzeugte mit seiner provokanten Zeichnung des geistlichen Oberhaupts von Tibet.

Zeichnen sei schon immer sein Lieblingsfach im Herz-Jesu-Gymnasium in Liefering gewesen, erzählt der Maxglaner Lorenz Schüchter. Es war auch sein Zeichenlehrer, der ihn auf die Idee gebracht hatte, am Wettbewerb des österreichischen Karikaturenvereins teilzunehmen. "Er hat mich und noch einen Klassenkollegen gefragt, aber nur ich hatte wirkliches Interesse", sagt der 18-Jährige, der in diesem Sommer erfolgreich maturiert hat.

Die Ideenfindung gestaltete sich anfangs schwieriger als gedacht. "Ich wollte nichts mit Corona und der lokalen Politik machen, denn da ...