Mit der Blasmusik verbunden

Ihr Großvater Josef Macheiner - selbst über 30 Jahre Kapellmeister - bekräftigte damals den Wunsch der Lessacherin Manuela Macheiner, Kapellmeisterin zu werden. 2011 wurde ihr als erste Lungauerin der Kapellmeisterbrief verliehen. Jetzt leitet sie die Trachtenmusikkapelle Leopoldskron Moos.

Markus Thaller überreichte Ende November den Taktstock an Manuela Macheiner. Die Lessacherin trat 2008 die Ausbildung zum Kapellmeister in Zederhaus an. 2011 erhielt sie als erste weibliche Kapellmeisterin des Lungaus den Kapellmeisterbrief überreicht.

2011 begann auch ihr beruflicher ...