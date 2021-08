Mit etwas Glück und den SN ging es für 600 Leserinnen und Leser ins Konzert der Salzburger Festspiele

Pianist Arcadi Volodos spielte im Haus für Mozart. Im Publikum saßen auch die Gewinner einer Kartenverlosung der "Salzburger Nachrichten". Ein Paar aus dem Pinzgau reiste mit dem Wohnmobil an.

Das Glück muss manchmal eine weitere Strecke überwinden. So wie bei Hildegard und Anton Harbacek aus Piesendorf. Die SN-Leser hatten bei der Verlosung von 300 mal zwei Tickets für das Solistenkonzert mit Pianist Arcadi Volodos mitgemacht und prompt gewonnen. "Das ist großartig, weil an Festspielkarten kommt man nicht immer so leicht", sagte Anton Harbacek. Und klassische Klaviermusik - Arcadi Volodos spielte Johannes Brahms und Franz Schubert - hören sowohl er als auch seine Frau sehr gern. Weil Anton Harbacek die ...