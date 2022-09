Mit Flip-Flops ins Theater: Salzburger Paracelsusbad wird zur Bühne

Das Salzburger Landestheater lädt für zwei Abende zu "Shakespeare im Pool" ins Paracelsusbad. Das Publikum darf Kleid und Anzug, aber auch Bikini oder Badehose tragen.

William Shakespeare hätte seine Freude an diesem Treiben: In einem roten Abendkleid, mit Flip-Flops an den Füßen und einer dunklen Sonnenbrille auf der Nase klettert Schauspielerin Britta Bayer auf den Sprungturm im Salzburger Paracelsusbad und breitet theatralisch die Arme aus. Nachwuchstalent Sofia Payet zieht Badeschlapfen an und posiert auf dem Ein-Meter-Sprungbrett. Für den Fototermin mit den "Salzburger Nachrichten" ist Salzburgs Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem passend zum Spielort in eine Badehose in Lederhosenoptik geschlüpft, rutscht an die Kante des Sprungbretts ...