Mit Pauken und Trompeten den 40er gefeiert

Musik liegt in Grödig immer in der Luft. Besonders viel war es vorige Woche beim Jubiläumskonzert des Musikums. Der Genuss spannte sich mit "Flachgauer Gmüat" vom Koboldmarsch bis zu den Crazy Kids.

Stille in der Neuen Mittelschule in Grödig war gestern. Die Konzentration der zahlreichen Zuschauer und Zuhörer war am Mittwoch, 24. 10., ganz auf den Hörgenuss von über 150 Musikerinnen und Musikern gerichtet. Das Musikum feiert heuer gleich zwei Mal: 70 Jahre Musikum Salzburg und 40 Jahre Musikum Grödig. "Wobei die Gründung des Musikums Grödig eigentlich bereits 1977 war", sagt Direktor Anton Gmachl. Er selbst war mit seiner Klarinette in der Gruppe "Flachgauer Gmüat" mit auf der Bühne.