"Mit unserem Papier holen wir uns die Natur ins Haus"

Michaela Rabler und Harald Metzler haben ihre sicheren Brotberufe aufgegeben, um sich ganz ihrer Leidenschaft Papier hinzugeben. Dabei entstehen in ihren Händen filigrane Kostbarkeiten.

Im Schauraum von Michaela Rabler und Harald Metzler schaut es aus wie in einem Zauberland. Überall an den Wänden des alten Bauernhauses in Mattsee hängen Kunstwerke aus Papier. Filigrane Gebilde, die zum Großteil der gebürtige Vorarlberger Harald Metzler in akribischer Feinarbeit erschaffen hat. Der Rohstoff dafür kommt von seiner Partnerin Michaela Rabler, die sich im Vorjahr als Papierschöpferin und -künstlerin selbstständig gemacht hat. Gemeinsam betreiben sie das Papier-Atelier "Papier-Art, Art-Papier".