Mozart kehrt in die Residenz zurück

Das Festival "Toujours Mozart" veranstaltet am kommenden Wochenende professionelle Konzerte und bietet Amateuren eine Bühne.

Im Rittersaal wird am Wochenende viel Musik Mozarts gespielt – etwa im Vergleich von historischen mit modernen Instrumenten (Samstag, 16 Uhr) und „Rund um's Bassetthorn“ (Sonntag, 15 Uhr).

Zum 25-Jahr-Jubiläum kehrt ein apartes mäzenatisches Projekt zurück nach Salzburg: Am Samstag wie am Sonntag werden Prunkräume der Residenz so mit Musik Mozarts erfüllt, dass man dafür halbtags- und abendweise Eintrittskarten zu 25 Euro erwerben kann. Damit kehrt Mozart - oder besser: seine Musik - dorthin zurück, wo er viel davon gespielt hat, bevor er nach Wien gezogen ist.

"Toujours Mozart" heißt dieses Minifestival im Carabinieri-, Kaiser- und Rittersaal. Man kann hier Profimusiker wie Amateure hören und das ...