Mozartsymphonie gibt es nun als cooles Video

Mancher Mozartfan mag die Augenbrauen hochziehen, aber: "Das ist genau das, was wir brauchen", sagt Mozartmuseen-Leiter Linus Klumpner.

Wolfgang Amadeus Mozart war in seiner Zeit nicht nur eine Art Superstar, sondern auch ein Fan von Speiseeis. Das weiß man, da er in einem Brief vom 3. Juli 1778 an seinen Vater davon schreibt, dass er in Paris ein "guts gefrornes" zu sich genommen habe. Mozart war erleichtert, weil sein neues Stück vom Publikum so gut angenommen worden war, und gönnte sich zur Belohnung im Palais Royal das Eis.

Anlässlich der diesjährigen Neuauflage seines Magnum-Eisklassikers greift der Lebensmittelkonzern Unilever die Begeisterung Mozarts für Gefrorenes auf und widmet ihm einen Videoclip. Der wurde am Freitag in Mozarts Geburtshaus präsentiert.

Im Video verschmolzen werden der erste Satz von Mozarts 25. Symphonie und treibende elektrische Beats mit einer Mischung aus realer Darstellung und Animation: Zunächst irritiert von einem defekten Klavier wird Mozart in einen kreativen Wirbelsturm hineingezogen. Der Betrachter soll ihn als Multitalent erkennen und miterleben, wie er das Werk schafft, mit dem er sich als ernsthafter Künstler positionieren sollte. Damals, 1773, brach er mit der Komposition in Moll mit sämtlichen musikalischen Konventionen und Erwartungen seiner Auftraggeber. Produziert wurde der Clip von der spanischen Kreativagentur Lola MullenLowe in Madrid. "Das ist ein moderner, neuer Zugang zu Mozart, das ist toll", zeigte sich Rolando Villazón, der künstlerische Leiter der Stiftung Mozarteum, begeistert. Auch der Leiter der Mozartmuseen, Linus Klumpner, ist zufrieden. Das sei genau das, was man brauche, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Geld ist bei der Kooperation übrigens keines geflossen.

Unilever sei mit der Idee auf die Stiftung zugekommen, und "wir haben das geprüft, angeschaut und als attraktiv empfunden", sagt Rainer Heneis, der Geschäftsführer der Stiftung Mozarteum. Es handle sich um eine Kooperation, von der "beide Partner etwas haben", betonte Heneis. Aufseiten der Stiftung stehe eine zusätzliche Attraktion in Mozarts Geburtshaus, wo das Musikvideo bis 11. September im Rahmen einer Sonderausstellung gezeigt wird. Aufseiten der Stiftung stehe aber auch die Möglichkeit, Mozart und seine Musik mit dem Video an eine neue und jüngere Zielgruppe herantragen zu können.