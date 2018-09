Multi-Percussionist Grubinger erhält Professur an der Universität Mozarteum

Auch Komponist Johannes Maria Staud lehrt ab der kommenden Woche in Salzburg.

Die Liste seiner Berufsbezeichnungen wird wieder um einen Eintrag länger: Als Multi-Percussionist, Moderator und Marathonmann am Schlagwerk ist der Salzburger Martin Grubinger berühmt. Jetzt folgt er dem Ruf der Universität Mozarteum und wird Universitätsprofessor für Schlaginstrumente. Der 35-Jährige wird sein neues Amt mit Beginn des Wintersemesters in der kommenden Woche antreten. Das teilte das Mozarteum am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zu Grubingers neuen Kollegen zählt auch der österreichische Komponist Johannes Maria Staud: Er wird als Universitätsprofessor am Mozarteum Komposition lehren. Insgesamt hat die Salzburger Universität vier Professuren vergeben: Benjamin Kammerer lehrt in Innsbruck Klavier , Designerin Corina Forthuber tritt eine Professur im Fach "Gestaltung: Technik. Textil" an.

Quelle: SN