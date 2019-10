Textdichter und -dichterinnen finden sich in den Aufführungsprogrammen eher in der zweiten Reihe. Wir holen Claudia Karner vor den Vorhang.

"One poem a day keeps the doctor away" (engl.: Ein Gedicht pro Tag hält den Arzt fern): diesem abgewandelten Apfel-Leitspruch folgt Claudia Karner. Der mittlerweile pensionierten Journalistin, Lehrerin, Kulturvermittlerin und -veranstalterin geht das Schreiben leicht von der Hand und es ...