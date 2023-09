Musikalisches Rätsel: Der Federkiel verrät das Cithrinchen

Was spielt der festlich gekleidete Bergmann? Ein Konzert hilft beim musikhistorischen Enträtseln.

In der Vitrine in Leogang: „Der Bergsänger“ aus Meissner Porzellan, um 1742, vor einem „Hamburger Cithrinchen“, hergestellt vom Salzburger Hofinstrumentenmacher Johannes Schorn, 1703 (Leihgabe des Landesmuseums für Kärnten)

Eigentlich wäre für Samstagabend die Wiedergeburt eines Instruments vorgesehen gewesen. An die 200 Besucher waren ins Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang gekommen, um im Konzert des Salzburger Musikvereins zu hören, was im obersten Stock in einer Vitrine zu sehen ist: ein Cithrinchen. Diese Meissner Porzellanfigur aus dem 18. Jahrhundert, Dauerleihgabe der Achim-und-Beate-Middelschulte-Stiftung, ist 2021 als "Lautenspieler" nach Leogang gekommen. Mittlerweile haben Experten das Instrument als Cithrinchen oder kleine Cisther identifiziert. Doch Heidi Wallisch-Schauer, Professorin für Hackbretter und Salterio an der Universität Mozarteum, musste dem Publikum die schlechte Nachricht übermitteln: Es sei kein spielbares Cithrinchen aufzutreiben. Es gebe solche Zupfinstrumente dort oder da in Museen, aber um es in einem Konzert vorzuführen, müsse es nachgebaut werden - was allerdings das Leoganger Museum nach Angaben von Kustos Andreas Herzog mit dem Tiroler Musiker Wolfgang Praxmarer in die Wege geleitet hat, um es 2024 in einem Konzert zu präsentieren.

Heidi Wallisch-Schauer bot jedoch famosen Ersatz. Sie spielte ihr Salterio, ein dem Hackbrett verwandtes originales Barock-Instrument aus der toskanischen Stadt Lucca. Dieses ist mit Metallsaiten mehrchörig bespannt, sodass sein Klang reich an Obertönen ist. Sein etwa 20 Zentimeter hoher Korpus erzeugt erstaunlich kräftige Resonanz. Die Saiten seien chromatisch gespannt, erläutert Heidi Schauer - was übrigens fürs Hackbrett erst wieder Tobi Reiser als "Salzburger Hackbrett" einführen sollte.

Ein Salterio wurde Heidi Schauer zufolge auf drei Arten gespielt: mit Fingernägeln gezupft, wie sie es an diesem Abend tat, mit Federkiel gezupft oder mit Holzhämmerchen geschlagen. Das Schlagen könne fast jede Hackbrettspielerin, doch das Zupfen beherrsche an diesem Instrument fast niemand mehr.

Mit ihrer Fähigkeit, dieses alte Instrument zu zupfen, konnte sie eine weitere Sensation bieten: Sechs Menuette für Salterio des aus Niederösterreicher stammenden Ignaz Josef Pleyel sind nur deshalb erhalten, weil 2014 in Chile ein Haus abgerissen wurde. In dessen Schutthaufen wurden Musikhandschriften aus 1790 gefunden, darunter Abschriften dieser Werke für Salterio. Sie habe diese auf RISM, einer digitalen Plattform für Musikhandschriften, gefunden, berichtete Heidi Schauer. Ihres Wissens seien drei von Pleyels Menuetten am Samstag erstmals seit etwa 250 Jahren wieder gespielt worden.

Warum übrigens spielt der Leoganger Musikant nicht eine Laute, was der bauchige Korpus vermuten ließe? Dessen Stäbchen identifizierte Heidi Schauer als Federkiel - jenes Material, mit dem auch sie ihr Salterio in fast vergessener Technik zupft.

Der Abend verlief noch in anderer Hinsicht ungewöhnlich: Wolfgang Brunner erfreute mit lustvoll wie mutig improvisierender Cembalo-Begleitung. Werke des 18. Jahrhunderts, insbesondere ein Fandango nach einer Handschrift aus der spanischen Nationalbibliothek, wurden immer schwungvoller und jazziger. Im zweiten Teil schaltete sich Thomas Wallisch-Schauer mit der E-Gitarre dazu, seine Ehefrau wechselte aufs E-Hackbrett - für Blues, Filmmusik zu "Orfeu Negro" bis zu Eric Claptons Country-Rock-Song "Lay down Sally". Inklusive Cembalo wurde die Musik so groovend und swingend, dass im Publikum kaum ein Fuß reglos blieb.



