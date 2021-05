Musikanten bespielen das Steintheater

Neo-Salzburger Gerhard Wimmer mietet das Hellbrunner Steintheater für Musik nach dem Lockdown.

"Aber der Punkt ist doch: Musiker müssen jetzt spielen! Nicht irgendwann in drei Wochen!" Dies habe er in den vorigen Tagen oft auf die Frage erwidert, warum er sich nicht Zeit lasse, erzählt Gerhard Wimmer. Dank seines Einsatzes kann heute, Donnerstag, um 18.30 Uhr im Hellbrunner Steintheater ein von Sepp Radauer mitorganisiertes Frühlingssingen beginnen. Die Elstätzinger Musikanten und der Salzburger Dreigesang werden auftreten, die Aigner Weisenbläser werden mit Tuba und drei Tenorhörnern zeigen, was der Fels an Akustik hergibt.

...