Musikfest in Eugendorf: Tausende Menschen feierten wieder zusammen

Jeweils drei Tage lang wurden von Freitag bis Sonntag in Eugendorf und in Saalfelden runde Jubiläen gefeiert. Die Trachtenmusikkapelle Eugendorf und die Bürgermusik Saalfelden wurden jeweils 150 Jahre alt. Tausende Menschen nutzen bei - abgesehen von einem Gewitter am Freitagabend - herrlichem Wetter die Gelegenheit, nach den Corona-Einschränkungen wieder zusammen zu feiern. Auch LH Wilfried Haslauer besuchte die Feierlichkeiten. In Eugendorf reisten rund 60 Gastkapellen an. In Saalfelden wurden am Sonntag auch 100 Jahre Gauverband gefeiert. Dabei fand beim Festgelände am Ritzensee erstmals seit 40 Jahren in Saalfelden wieder ein Ranggeln statt.