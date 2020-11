Musiklehrer produziert Soloalbum mit Schülern

Einst stand Markus Stemberger mit José Carreras auf der Bühne. Nun realisierte der BORG-Pädagoge in Radstadt den Traum von einer Pop-CD.

Markus Stemberger hat Zeit. Eigentlich sollte er am Nachmittag mit der Schulband arbeiten. "Doch Distance Learning und gemeinsam Musik machen, das ist eher schwer", sagt der 43-Jährige.

Mit Distanz wäre die Solo-CD des Musikers aus Mühlbach am Hochkönig nicht entstanden. Einige seiner Schüler standen dem diplomierten Konzert- und Jazzgitarristen zur Seite, als er sich erstmals an das Genre Pop wagte. "Toto und Queen haben mich in meiner Jugend geprägt", erzählt Markus Stemberger. Seinen Songs merkt man diese Vorbilder ...